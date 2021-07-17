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روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أحييت الفنانة روبى أمس الجمعة حفل غنائي، في الساحل الشمالي، وشهد الحفل عدد كبير من محبى وجمهور روبى.

ووضعت روبي شروطاً لحضور الحفل جاءت كالتالي:

لا يسمح بحضور أفراد أقل من 25 عامًا

مسموح دخول الثنائيات أو Couples فقط

تخضع جميع الحجوزات لاختيار الباب "تقييم"

لا تسامح مع أي تصرف عنف

ممنوع لبس الهوت شورت أو الشورت

ارتداء ملابس باللون الأبيض

مسموح الدخول بالحجاب للفتيات

يفتح باب الحفل الساعة 10 مساء



يذكر أن آخر أعمال روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي بلاستيك" عبرالقناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات أغنية "قلبي بلاستيك": “مش هحب تاني ايوه تاني .. قلبي بلاستيك .. اصلوا اناني أه اذاني و طلع فستك .. خد فرحتي و حناني و دنيتي راح حب صاحبتي و طلع فستك ".

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)
روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

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