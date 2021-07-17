روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

مسموح دخول الثنائيات أو Couples فقط





تخضع جميع الحجوزات لاختيار الباب "تقييم"





لا تسامح مع أي تصرف عنف





ممنوع لبس الهوت شورت أو الشورت





ارتداء ملابس باللون الأبيض





مسموح الدخول بالحجاب للفتيات





يفتح باب الحفل الساعة 10 مساء







يذكر أن آخر أعمال روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي بلاستيك" عبرالقناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.



تقول كلمات أغنية "قلبي بلاستيك": “مش هحب تاني ايوه تاني .. قلبي بلاستيك .. اصلوا اناني أه اذاني و طلع فستك .. خد فرحتي و حناني و دنيتي راح حب صاحبتي و طلع فستك ".





لا يسمح بحضور أفراد أقل من 25 عامًا