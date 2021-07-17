عرض إمارتي يهدد صفقة الزمالك المنتظرة

كشفت تقارير صحفية أن نادي الشارقة الإماراتي فتح باب المفاوضات لضم المهاجم الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع "foot rdc" الكونغولي إن بن مالانجو دخل بقوة حسابات نادي الشارقة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، حيث قدم النادي الإماراتي عرضاً قيمته 3.5 مليون دولار أمريكي للفوز بخدمات اللاعب ولكن الرجاء اشترط الحصول على 4 ملايين دولار.





وكان نادي الزمالك وضع الكونغولي بن مالانجو على رأس اولوياته في الموسم المقبل لتدعيم هجومه بناء على ترشيح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.





وبات من الصعب حصول نادي الزمالك على خدمات بن مالانجو بسبب الشروط المالية الصعبة التي وضعها نادي الرجاء للتخلي عن خدمات اللاعب في الفترة المقبلة وأصبح قريبا من الانتقال للدوري الاماراتي.



