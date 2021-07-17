محرز يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

أكد الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، على رغبته في الاستمرار في صفوف السيتيزن، بعدما ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى آرسنال.





وقال محرز في تصريحلت لقناة "Oui Hustle" على يوتيوب: "ماذا إذا أردت الذهاب للأعلى؟ لا أجد مكان أعلى من مانشستر سيتي".





وتابع: "الذهاب لمحاولة التتويج بلقب في مكان آخر؟ لا، أنا أحب إنجلترا، وكرة القدم الإنجليزية رائعة، لا أرغب في الرحيل، لا أزال هناك أهداف أرغب في تحقيقها هنا".





وأتم: "عندما ترى جوارديولا يريدك، يكون الأمر مغري، لم يكن التأقلم هنا سهلًا، ولكن العلاقة بيننا اليوم رائعة كما يعرف الجميع".



