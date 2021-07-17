طلائع الجيش يحسم موقفه النهائي من بيع نجمه للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك مصير مفاوضات انتقال مهند لاشين، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي العسكري إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





طلائع الجيش يوافق على رحيل نجمه إلى الزمالك

وأوضح المصدر أن مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش أفضل من يعوض فراغ التونسي فرجاني ساسي، ويستطيع التألق مع الأندية الكبيرة.





وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك لديهم نية للحصول على خدمات مهند لاشين و قد تتضمن الصفقة إنتقال أسامة فيصل إلى النادي العسكري في الصيف المقبل، بالإضافة إلى مقابل مالي.





وأتم المصدر موضحا أن هناك اتفاق مبدئي على ضم صفقات من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طبقا لرؤية عبد الحميد بسيوني، وأيضا الحصول على مقابل مالي في الفترة المقبلة.





الجدير بالذكر أن مهند لاشين صاحب الـ25 عاما خاص مع الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش 25 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصنع آخر.



