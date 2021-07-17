العاشرة ممكن.. تعرف على خط هجوم الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر لها غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.





واستقر موسيماني على الدفع بالثلاثي طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف في خط هجوم المارد الأحمر، على أن يكونا محمود كهربا وجونيور أجاي على دكة البدلاء بالإضافة إلى الثنائي صلاح سليمان والكونغولي والتر بواليا.





وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.





خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.





خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



