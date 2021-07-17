Advertisements

العاشرة ممكن.. تعرف على خط هجوم الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر لها غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

واستقر موسيماني على الدفع بالثلاثي طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف في خط هجوم المارد الأحمر، على أن يكونا محمود كهربا وجونيور أجاي على دكة البدلاء بالإضافة إلى الثنائي صلاح سليمان والكونغولي والتر بواليا.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب صفقة من داخل بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يبلغ يوفنتوس بقرار النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس