Advertisements

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 17/يوليو/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مواعيد مباريات الموسم الجديد للبريميرليج 2021/2022.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء آرسنال ضد الصاعد حديثاً للمسابقة فريق بينتفورد، ويصطدم فريق توتنهام بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، بحامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي في اليوم ذاته، فيما يواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي، وتشيلسي أمام كريستال بالاس.

ليفربول سيبدأ مشواره في مسابقة الدوري بلقاء الصاعد حديثًا إلى البريميرليج نورويتش سيتي خارج قواعده، ثم يستقبل بيرنلي على ملعب آنفيلد، وبعد ذلك تشيلسي.

وجاءت مواعيد اولى مباريات ليفربول في الدوري على النحو التالي:
(السبت 14 أغسطس) 6:30 القاهرة- نورويتش سيتي × ليفربول.
(السبت 21 أغسطس) 1:30 القاهرة- ليفربول × بيرنلي.
(السبت 28 أغسطس) 6:30 القاهرة- ليفربول × تشيلسي

جدير بالذكر أن ليفربول أنهى الموسم الماضى في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 40 دقيقة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس