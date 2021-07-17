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تعرف على أولى مباريات ميلان في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد

السبت 17/يوليو/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول مواعيد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف نادي ميلان نظيره فريق سامبدرويا ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل.

يذكر أن شبكة قنوات بي ان سبورت المشفرة فشلت فى الحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث لم يتم إذاعة البطولة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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