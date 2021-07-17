موعد مباراة ريال مدريد الأولي في الليجا الإسبانية موسم 2021-2022

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، انطلاق الليغا الإسبانية في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.





ويأمل نادي ريال مدريد في التتويج بلقب الليغا، بعد ان خطفه جاره أتليتكو مدريد في الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة بينهم وبين برشلونة.





ويلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس يوم السبت الموافق 14 أغسطس القادم، على ملعب الأخير، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



