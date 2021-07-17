Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد الأولي في الليجا الإسبانية موسم 2021-2022

السبت 17/يوليو/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، انطلاق الليغا الإسبانية في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.

ويأمل نادي ريال مدريد في التتويج بلقب الليغا، بعد ان خطفه جاره أتليتكو مدريد في الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة بينهم وبين برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس يوم السبت الموافق 14 أغسطس القادم، على ملعب الأخير، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أخبار تهمك

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 42 دقيقة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 6 ساعات

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس