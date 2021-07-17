موعد مباراة برشلونة الأولي في الليجا الإسبانية موسم 2021-2022

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، انطلاق الليغا الإسبانية في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.





ويأمل نادي برشلونة في إستعادة لقب الليغا الغائب منذ موسمين بعد أن حصده ريال مدريد في الموسم قبل الماضي، وناله أتليتكو مدريد في الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع كبار إسبانيا.





ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد يوم الأحد الموافق 15 أغسطس القادم، على ملعب الكامب نو، في افتتاح الموسم، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



