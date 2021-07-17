الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة السد الإثيوبي

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق، إن مصر تواجه تعنتًا كبيرًا من قبل الجانب الإثيوبي الذي يرفض كل الحلول بشأن أزمة السد، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خشونة في التعامل من مصر تجاه هذا الملف المهم.





وتابع القوصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجانب الإثيوبي ظن أنه فاز في إحدى الجوالات لكن الأمر لم ينته بعد فلم تكن مصر تريد الحصول على قرار من مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كشفت عن نواياها أمام العالم ومماطلتها في الحل يؤكد ذلك.



