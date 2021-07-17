مجدي البدوي عن تصريحات السيسي بشأن السد الإثيوبي: "قضينا ليلة سعيدة"

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السد الإثيوبي جعلت الشعب المصري يستمتع بالليلة سعيدة ويطمأن على وطنه وعلى الأمن المائي لمصر تحت قيادة حكيمة ورشيدة تسير بخطوات جيدة في الملف.





وتابع البدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن حفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين، كانت بمثابة إعلان جمهورية جديدة وحياة جديدة للمصريين.



