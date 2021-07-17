Advertisements

مجدي البدوي: "حياة كريمة" تنهض بالمجتمع في شتى المجالات

السبت 17/يوليو/2021 - 06:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن حفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين، كانت بمثابة إعلان جمهورية جديدة وحياة جديدة للمصريين.

وتابع البدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة الإثيوبي جعل الشعب المصري يستمتع بالليلة سعيدة ويطمان على وطنه.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن إعادة تأهيل القرى والارتقاء الخدمات والبنية التحتية يتم بناء على أسس علمية ودراسات بالإضافة إلى إقامة مشروعات استثمارية وتوفير مكاتب بريد وخدمات وتسهيلات حكومية من أجل نيل رضا المواطن وتوفير العديد من فرص العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنهض بالمجتمع في شتى المجالات المختلفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرى الريف السد الإثيوبي الري المصري الخط الاحمر

أخبار تهمك

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة الا ربع

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

اتحاد العمال: لا يوجد إحصائيات بحجم العمالة غير المنتظمة في مصر (فيديو)

محمد موسى عن احتفالات المصريين بمبادرة "حياة كريمة": مصر اليوم في عيد

محمد موسى: تطوير الريف المصري أضخم مشروع تنموي في العالم

برلماني سابق: "حياة كريمة" تستهدف القضاء على الجهل والتطرف (فيديو)

ضمن مبادرة حياة كريمة.. تنفيذ 454 مشروعا داخل 31 قرية بأسوان (صور)

نائب رئيس اتحاد عمال مصر : مبادرة حياة كريمة إعلانُا لجمهورية جديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس