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مجدي البدوي: "حياة كريمة" تنهض بالمجتمع في شتى المجالات
السبت 17/يوليو/2021 - 06:08 ص
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قال مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن حفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين، كانت بمثابة إعلان جمهورية جديدة وحياة جديدة للمصريين.
وتابع البدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة الإثيوبي جعل الشعب المصري يستمتع بالليلة سعيدة ويطمان على وطنه.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن إعادة تأهيل القرى والارتقاء الخدمات والبنية التحتية يتم بناء على أسس علمية ودراسات بالإضافة إلى إقامة مشروعات استثمارية وتوفير مكاتب بريد وخدمات وتسهيلات حكومية من أجل نيل رضا المواطن وتوفير العديد من فرص العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنهض بالمجتمع في شتى المجالات المختلفة.
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