مجدي البدوي: "حياة كريمة" تنهض بالمجتمع في شتى المجالات

قال مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن حفل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري باستاد القاهرة، وسط حشد كبير من المواطنين، كانت بمثابة إعلان جمهورية جديدة وحياة جديدة للمصريين.





وتابع البدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة الإثيوبي جعل الشعب المصري يستمتع بالليلة سعيدة ويطمان على وطنه.



