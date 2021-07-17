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"التنمية المحلية": منافذ بيع اللحوم في تتركز في الأماكن الأكثر تكدسا بالمواطنين

السبت 17/يوليو/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر وجمعية مواطنون ضد الغلاء، هام جدا، وذلك لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية ويبلغ عددها 11 منفذا، وبأسعار تنافسية وهي 70 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ بـ 4 محافظات وهي القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية.

وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن منافذ بيع اللحوم تتمركز في الأماكن الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر تكدسا بالسكان لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأهالي في المحافظات المصرية، مع زيادة المعروض السلعي وفقا لاحتياجات الأهالي من اللحوم.

وتابع، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كافة احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

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