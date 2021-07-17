تلوث مياه الشرب يهدد حياة أهالي قرية الحرية بالدقهلية.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي قرية الحرية التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالمسئولين؛ من تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي؛ مما أدى إلى تحولها للون الأصفر ثم البني، موجهين رسالة إلى محافظ الدقهلية بأن المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي وتؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض.





وعبر الأهالى عن غضبهم قائلين: "للأسف نعانى من انقطاع المياه بصفة مستمرة، وتلوث المياه التي قد تسبب الموت لسكان القرية، وقدمنا شكاوى كثيرة قبل ذلك، ولكن دون جدوى".





وقال أحد المواطنين بالقرية: إن عدم وجود شبكة صرف صحي متطورة بالقرية؛ أدى إلى تلوث مياه الشرب بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، ما أدى لإصابة العديد من الأطفال بالأمراض.



