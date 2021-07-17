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محمد موسى: مبادرة "كلنا واحد" واجهت احتكار التجار للسلع بكفاءة عالية

السبت 17/يوليو/2021 - 06:12 ص
بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بإطلاق وزارة الداخلية المرحلة الثامنة عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتي بدأت فعالياتها بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بهدف التيسير على المواطنين.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذه المبادرة كانت سبب في مواجهة احتكار بعض التجار للسلع ولكن مؤسسات الدولة متمثلة في وزارتها وهيئاتها تصدت لمثل هؤلاء من خلال توفير السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقية بل وبأسعار مخفضة.

وتابع أن هناك توافر للسلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

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