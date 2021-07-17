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6 مليارات جنيه صافي أرباح البنك التجاري الدولي في النصف الأول من 2021

السبت 17/يوليو/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، نتائج أعمال البنك التجاري الدولي بقيادة حسين أباظة، لافتا أنه من أنجح المؤسسات المصرفية العاملة في مصر وقادر على الإبداع والتنوع في طرح منتجاته ويقدم خدمات متميزة ومتطورة لعملائه.

وأشار موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن نتائج أعمال البنك التجاري الدولي كشفت عن تحقيقه زيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة، سجل البنك التجاري الدولي صافي أرباح 6 مليارات جنيه خلال الستة شهور الأولى من 2021 مقابل 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.. وبلغ إجمالي إيرادات البنك نحو 12.6 مليار جنيه وهي نفس مستوى الفترة المقارنة.

وأظهر تقرير نشاط البنك زيادة قيمة القروض خلال النصف الأول من العام بنسبة 11% والودائع بنسبة 21%.

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