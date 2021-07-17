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محمد موسى يشيد بمعدة برنامج "خط أحمر" بطلة فيلم "انتباه"

السبت 17/يوليو/2021 - 06:15 ص
بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بالزميلة منى الضوي معدة برنامج "خط أحمر" والطالبة بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية بقسم والإذاعة والتليفزيون لحصول فيلم مشروع تخرجها «انتباه» علي المركز الأول، وهو أول فيلم وثائقي لطلاب كلية الإعلام يُصور تحت الماء.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن فيلم «انتباه» وهو أول فيلم وثائقي لطلاب كلية الإعلام يُصور تحت الماء، ويتناول الفيلم الأخطار التي تهدد الشعاب المرجانية في واحدة من أهم مناطق الغوص في مصر والعالم في دهب، وهو من تنفيذ الطالبات مني محمود الضوي، وهنا طارق، ونادية حسن ونورا حاتم.

ولتنفيذ الفيلم والتصوير تحت الماء، خاضت الطالبات دورات مكثفة في الغوص، وفي تقنيات التصوير في أعماق البحار.

وبذلك يكون لكلية الإعلام في الجامعة البريطانية الريادة في تخريج جيل جديد من الإعلاميين يمتلك المهارات اللازمة لتناول القصص الإخبارية المرتبطة بشواطئ مصر الممتدة.

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