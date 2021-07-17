أسرة تستغيث بوزيرة التضامن بسبب وقف صرف المعاش

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، معاناة المواطن ربيع حامد المقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، الذي يعاني من أمراض عديدة، ولديه من الأبناء 6، بالإضافة إلى حالته المادية السيئة للغاية نظر لعدم قدرته على العمل.





وقال ربيع في استغاثته، إنه يقطن في شقة الإيجار وعليه تراكمات شهور ماضية بالإضافة إلى قطع معاشاه مالذي كان يتقاضاه من وزارة التضامن الاجتماعي نظرا لكثرة تنقله وتغيير محل إقامتها منذ عام.



