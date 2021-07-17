Advertisements

خبير أسري عن إخفاء الرجل ثروته عن زوجته: "المرأة مهووسة بالشوبينج"

السبت 17/يوليو/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، والمتخصص في الشأن الأسري، إن مسألة اخفاء الرجل أمواله عن زوجته يرجع إلى بعض الأشياء التي يمكن للزوجة أن ترفضها ولا تقبل بها كأن يكون متكفل بعلاج أحد أفراد عائلته أو غيره أو ينفق على أحد الفقراء إلى غير ذلك من الأمور.

وأضاف محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرأة مهووسة بالشوبينج إذا عملت حجم ثروة زوجها بالفطرة ستفكر كيف تنفقها في الترف سواء إصلاح الشقة أو الخروجات إلى غير ذلك من الأمور.

وتابع المحامي، أن ثروة الرجل ضمن خصوصيته ولا يجوز للزوجة أن تتطلع على كافة التفاصيل وأمور الشخصية فهو قائد الأسرة ويواجه تحديات كثيرة ربما لا يريد اقحام زوجته وتفرغها لتربية أبنائها وعملها في البيت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزواج الخط الاحمر الثروة

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 7 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مبروك عطية: نسمع عن جرائم جديدة لم تخطر على بال

محام: الانهيار الأخلاقي والمجتمعي يؤدي لفشل الأسرة (فيديو)

خبير أسري عن إخفاء الرجل حجم ثروته عن زوجته: "المرأة مهووسة بالشوبينج"

مشادة كلامية حول أحقية الزوج في إخفاء أمواله عن زوجته.. ومحمد موسى: أتحفظ على هذه الطريقة

خبيرة أسرية تكشف أسباب انعدام الثقة بين الزوجين

هل يجوز للزوج إخفاء حجم ثروته عن زوجته.. عالم أزهري يوضح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس