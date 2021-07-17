خبير أسري عن إخفاء الرجل ثروته عن زوجته: "المرأة مهووسة بالشوبينج"

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، والمتخصص في الشأن الأسري، إن مسألة اخفاء الرجل أمواله عن زوجته يرجع إلى بعض الأشياء التي يمكن للزوجة أن ترفضها ولا تقبل بها كأن يكون متكفل بعلاج أحد أفراد عائلته أو غيره أو ينفق على أحد الفقراء إلى غير ذلك من الأمور.





وأضاف محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرأة مهووسة بالشوبينج إذا عملت حجم ثروة زوجها بالفطرة ستفكر كيف تنفقها في الترف سواء إصلاح الشقة أو الخروجات إلى غير ذلك من الأمور.



