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خبيرة أسرية تكشف أسباب انعدام الثقة بين الزوجين

السبت 17/يوليو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
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قالت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن اخفاء الزوج ادخاره عن زوجته كارثة يمكن أن تهدد استقرار الحياة بينهما، فمن الصعب على الإنسان أن يكتشف عن شريكه شيئا قد أخفاه لعدة سنوات مما يؤدى إلى انعدام الثقة بينمها.

وأضافت وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرأة تتميز بأنها مدبرة جيدة لأمور بيتها وتعي جيدا مدى التحديات التي تخوضها من أجل استقرار الأسرة والارتقاء بها ولذلك من الخطأ أن يخفى الرجل حجم ثروته عليها لأنها شريكته في الحياة.

وتابعت المتخصصة في شئون الأسرة، أن الزوجين هما كيان واحد فلا يجوز لأحدهما إخفاء أسرار عن الآخر، لافتا أن هذا الأمر هو أحد ارتفاع معدل الطلاق في الفترة الماضية.

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