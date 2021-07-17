هل يجوز للزوج إخفاء حجم ثروته عن زوجته.. عالم أزهري يوضح

قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إنه يجوز للزوج أن يخفي حجم ثروته عن زوجته لأنها ربما تكون سفيهة أو خائنة أو مسرفة، لافتا أنها تعرض للعديد من الفتوى يكون الزوج يعمل في إحدى الدول العربية أو غيرها ويحرر توكيلا لزوجته فتأخذ أمواله وتخلعه.





وأضاف الشيخ سيد زايد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قال الله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" وربما تكون مبذرة، قال الله تعالى: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين".



