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خبير أسري: "حمى الشوبينج" تصيب السيدات بمجرد علمهن بوجود أموال مع أزواجهن

السبت 17/يوليو/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
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قال أيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الزوج قد يكون لديه بعض الأسرار التي لا تعلم عنها الزوجة شيئا، كأن يكون يقوم بمساعدة أحد من عائلته سرا، وهو ما قد ترفضه الزوجة لذا قد يضطر لإخفاء الأمر عنها.

وأضاف محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك بعض الزوجات بمجرد أن تعرف أن زوجها لديه الأموال تصيبها "حمى الشوبينج"، وتظهر حينما تعلم أن زوجها يخفي عنها بعض الأموال ولو على سبيل الإدخار.

وتابع الخبير الأسري، أن الزوج المفروض أن يكون له بعض الخصوصية والمساحة في حياته، وبالتالي لا مانع أن يخفي الرجل عن زوجته أنه يدخر بعض الأموال دون علمها.

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