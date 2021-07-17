Advertisements

مشادة كلامية بين ضيوف "خط أحمر".. ومحمد موسى: أتحفظ على هذه الطريقة

السبت 17/يوليو/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشبت مشادة كلامية بين ضيوف برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وذلك أثناء الحديث عن أحقية الزوج في إخفاء إدخاره أموالا دون علم زوجته.

وقال المحامي أيمن محفوظ، المتخصص في الشأن الأسري، إن المرأة ليست أهل للثقة بشكل عام، وبالتالي لا يمكن أن تؤتمن على طريقة إدارة الحياة الزوجية، موضحا "المركب اللي رئيسين تغرق"، ويجب أن يكون قائد واحد.

وقاطعته نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، قائلة إن الزوجة تؤتمن على عرض وشرف وسمعة الزوج، فكيف لا يمكن أن يثق فيها الزوج لإدارة المنزل أو يخفي عنها الأموال التي يدخرها على سبيل المثال، مضيفة أن هناك حياة زوجية تنتهي بسبب تصرفات الزوج وليست الزوجة، وهو ما تسبب في انفعال "محفوظ"، ليتدخل الإعلامي محمد موسى معلنا تحفظه على طريقة الحوار بين الطرفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد موسى بوابة الفجر الفجر الخط الاحمر

أخبار تهمك

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة الا ربع

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مشادة على الهواء بين ضيوف خط أحمر بسبب تجاهل المرأة للرجل (فيديو)

مشادة كلامية بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الحياة بعد الخيانة الزوجية.. فيديو

خبيرة أسرية: إدخار الرجل للأموال دون علم زوجته "كارثة" لهذه الأسباب

مشادة كلامية حول أحقية الزوج في إخفاء أمواله عن زوجته.. ومحمد موسى: أتحفظ على هذه الطريقة

خبيرة شؤون أسرية: المرأة نجحت في أمور فشل فيها الرجل (فيديو)

شاهد.. مشادة قوية بين ضيوف "خط أحمر" و"موسى" يهدد بإنهاء اللقاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس