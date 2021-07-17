مشادة كلامية بين ضيوف "خط أحمر".. ومحمد موسى: أتحفظ على هذه الطريقة

نشبت مشادة كلامية بين ضيوف برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وذلك أثناء الحديث عن أحقية الزوج في إخفاء إدخاره أموالا دون علم زوجته.





وقال المحامي أيمن محفوظ، المتخصص في الشأن الأسري، إن المرأة ليست أهل للثقة بشكل عام، وبالتالي لا يمكن أن تؤتمن على طريقة إدارة الحياة الزوجية، موضحا "المركب اللي رئيسين تغرق"، ويجب أن يكون قائد واحد.



