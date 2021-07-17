خبيرة شؤون أسرية: المرأة نجحت في أمور فشل فيها الرجل (فيديو)

قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن قيام بعض الرجال بالإدخار دون علم زوجته قد يجعله يذهب للزواج من أخرى فورا، وينسى كل محاولات زوجته التي كانت تسانده وتدعمه فيها.





وأضافت وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه نسبة 80% من الرجال حينما يتملكون الأموال يذهبون للزواج من أخريات فورا، فلو أن الرجل يدخر الأموال من أجل حياة سعيدة لزوجته ولتلبية متطلباته الحياتية فلماذا يخفي عنها إدخاره للأموال.



