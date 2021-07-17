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شاهد.. مشادة قوية بين ضيوف "خط أحمر" و"موسى" يهدد بإنهاء اللقاء

السبت 17/يوليو/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
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نشبت مشادة ساخنة وقوية بين ضيوف برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حيث هدد بإنهاء اللقاء بعد تراشق الضيوف بالكلمات بين نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة والمحامي أيمن محفوظ والداعية الإسلامي الشيخ سيد زايد حول أحقية الزوج في إخفاء حجم ثروته عن زوجته.

وقال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، إن المرأة تريد معرفة حجم ثروة زوجها خوفا من زواجه بأخرى لافتا أنه لا مانع ما دام قادر ماديا وصحيا بشرط أن يعدل بينهما، مما دفع نيفين وجيه للانفعال عليه قائلة: " وإن خفتم ألا تعدلوا".

وقاطعهما أيمن محفوظ قائلا، أنه لن يقبل أن تخفى الزوجة أموالها عن زوجها بخلاف الزوج لأنه قائد السفينة والمركب مستدلا بالمثل الشعبي "المركب اللي ليها ريسين بتغرق".

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