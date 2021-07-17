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مشاهدة لـ"خط أحمر": ليه أنا وجوزي نخبي على بعض.. ورد صادم من خبير أسري

السبت 17/يوليو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
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دخلت مشاهدة تدعى "غادة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لتتحدث حول رأيها في إدخار الزوج أموالا دون علم الزوجة، موضحة أن الزواج مشاركة ولا يجوز لأحدهما أن يخفي عن الآخر أي أمور.

وقالت "غادة" كيف يخفي الزوج عن زوجته أمرا ما، ويعلم عنه صديقه، فإذا توفاه الله على سبيل المثال تكون الزوجة آخر من يعلم. فيما قاطعها أيمن محفوظ، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، أحد ضيوف حلقة اليوم من البرنامج، ليخبرها بأن كانت تقصد الميراث فإنها سترث من خلال إعلام الوراثة، قائلا "أنتي عاقلة ومتزنة ومعاكي شهادة بالكلام دا؟".

ويدور النقاش في حلقة اليوم من برنامج "خط أحمر" حول إمكانية إدخار الزوج للأموال دون علم زوجته، حيث يكون له مساحة وخصوصية في حياته، وهل من حقه أن يخفي عنها أمورا في حياته أم لا بد أن تكون كل الأمور مكشوفة بينهما.

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