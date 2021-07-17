عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

تحسم إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي مصير النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الاول لكرة القدم، عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وينتهي عقد أجاي مع الأهلي بنهاية الموسم القادم صيف 2022، حيث حدد مسئولو الأهلي 2 مليون دولارؤ قيمة الاستغناء عن أجاي حال الموافقة على رحيله.





واختتم الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر لها غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.





وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.





خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.





خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.