سيميوني يركز على الجوانب البدنية في معسكر أتلتيكو مدريد للموسم الجديد

ركز لاعبو #أتلتيكو_مدريد، اليوم الجمعة على الجانب الفني، في معسكرهم في مدينة سيجوبيا، في التدريب الذي شهدت عودة نجم وسط الفريق، ساؤول إلى التدريبات الجماعية، بعد تدربه منفرداً الخميس









وكان ساؤول قد غاب عن تدريبات، في الوقت الذي زادت فيه الشائعات بأنه سيكون طرفا في صفقة تبادلية سيجريها الفريق مع برشلونة من أجل رحيل اللاعب إلى الفريق الكتالوني مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده حتى الآن.





وأجرى كل من جيفري كوندوجبيا وماركوس باولوا تدريبات منفردة، بعدما عدم تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما مؤخراً، بينما تدرب باقي الفريق بالكرة، وركز الجهاز الفني على الجانب الفني في التدريبات، قبل موسم يسعى فيه الفريق لمواصلة التألق وتحدي الكبار.





وتدرب عدد من لاعبي الفريق الرديف مع نجوم الفريق الأول، وشاركوا في مباراة مصغرة، وقدموا مستويات جيدة، في محاولة لإقناع الأرجنتيني دييغو سيميوني وجهازه، بأحقيتهم باللعب للفريق الأول. وعلى جانب آخر واصل الكولومبي سانياغو أرياس تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، بعد تعرضه لكسر في الكاحل قبل ثمانية أشهر.





ومن المقرر أن ينهي أتلتيكو معسكره خلال الساعات المقبلة، بعد آخر تدريب له صباح يوم السبت قبل العودة إلى مدريد.