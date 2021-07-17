Advertisements

سيميوني يركز على الجوانب البدنية في معسكر أتلتيكو مدريد للموسم الجديد

السبت 17/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
ركز لاعبو #أتلتيكو_مدريد، اليوم الجمعة على الجانب الفني، في معسكرهم في مدينة سيجوبيا، في التدريب الذي شهدت عودة نجم وسط الفريق، ساؤول إلى التدريبات الجماعية، بعد تدربه منفرداً الخميس


وكان ساؤول قد غاب عن تدريبات، في الوقت الذي زادت فيه الشائعات بأنه سيكون طرفا في صفقة تبادلية سيجريها الفريق مع برشلونة من أجل رحيل اللاعب إلى الفريق الكتالوني مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده حتى الآن.

وأجرى كل من جيفري كوندوجبيا وماركوس باولوا تدريبات منفردة، بعدما عدم تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما مؤخراً، بينما تدرب باقي الفريق بالكرة، وركز الجهاز الفني على الجانب الفني في التدريبات، قبل موسم يسعى فيه الفريق لمواصلة التألق وتحدي الكبار.

وتدرب عدد من لاعبي الفريق الرديف مع نجوم الفريق الأول، وشاركوا في مباراة مصغرة، وقدموا مستويات جيدة، في محاولة لإقناع الأرجنتيني دييغو سيميوني وجهازه، بأحقيتهم باللعب للفريق الأول. وعلى جانب آخر واصل الكولومبي سانياغو أرياس تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، بعد تعرضه لكسر في الكاحل قبل ثمانية أشهر.

ومن المقرر أن ينهي أتلتيكو معسكره خلال الساعات المقبلة، بعد آخر تدريب له صباح يوم السبت قبل العودة إلى مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيميوني الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة كوستا في تدريبات أتلتيكو مدريد

جريزمان يتغيب عن تدريبات أتلتيكو مدريد

سيميوني يتلقي خبر سار قبل موقعة برشلونة

لويس يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد

قائمة أتلتيكو مدريد أمام جيرونا تثير ذعر الجماهير قبل معركة برشلونة

نجم منتخب كرواتيا ينضم لمعسكر أتلتيكو مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس