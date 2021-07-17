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45591 إصابة و1456 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

السبت 17/يوليو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 45591 إصابة و1456 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 19 مليونا و308109، بينما وصل عدد الوفيات إلى 540398.

 

وكانت البرازيل، احتلت المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والأول على مستوى أمريكا اللاتينية.

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