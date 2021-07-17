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إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

السبت 17/يوليو/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، استضافة إسطنبول لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بعدما سُحِب منها هذا الحق في النسختين الأخيرتين نتيجة تداعيات فيروس كورونا.


واستضافت لشبونة نهائي نسخة 2020 عوضاً عن إسطنبول بعدما استكملت البطولة اعتباراً من ربع النهائي في فقاعة صحية بنظام التجمع باقصاء من مباراة واحدة في ربع ونصف النهائي عوضاً عن ذهاب وإياب، بسبب فيروس كورونا، وتوج بايرن ميونخ الألماني باللقب على حساب باريس سان جرمان الفرنسي.


وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي 2021 الذي فاز به تشلسي على مواطنه مانشستر سيتي، لكن قيود السفر المرتبطة بتفشي "كوفيد-19" حرمت المدينة التركية من الاستضافة ونابت عنها بورتو البرتغالية.

وقال الاتحاد القاري الجمعة في حسابه على تويتر "بعد نقل نهائي 2021 لدوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو، ستستضيف إسطنبول نهائي 2023".

وبعدما كانت المدينة المضيفة لنهائي 2021 قبل تفشي الجائحة وما نتج عن ذلك من تعليق المسابقات المحلية والقارية لأشهر عدة حتى صيف 2020، ستكون سان بطرسبورغ الروسية المدينة المضيفة لنهائي الموسم المقبل 2021-2022، بحسب الاتحاد القاري، على أن تكون لندن وميونخ مضيفتي المباراتين النهائيتين لعامي 2024 و2025.

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