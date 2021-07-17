قتيل في احتجاجات على نقص المياه بإيران

أفادت فناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بمقتل شخص في احتجاجات على نقص المياه في إيران.

وقد اندلعت مظاهرات في العديد من المدن الواقعة بجنوب غرب إيران، أمس الجمعة، بسبب نقص المياه وانقطاع الكهرباء المستمر، وقامت الحكومة بأرسال وفدًا من ممثلي وزارات الداخلية والطاقة والزراعة إلى إقليم خوزستان.

وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني لوكالة أنباء ايران "إرنا" الرسمية إنه من المقرر أن يطلع الوفد على الوضع على الأرض بالتعاون مع السلطات المحلية، وإيجاد حل فوري لهذه المشاكل.

وتضمنت الاحتجاجات في إقليم خوزستان، وفقًا لتقارير، شعارات سياسية ضد النظام، وكان هناك حديث عن وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن والشرطة، وكذلك إلقاء القبض على بعض المتظاهرين، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد بشكل رسمي.