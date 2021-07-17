طارق الشناوي يكتب: أصغر فرهدى تحميه جوائزه.. فيلم"البطل" الإيرانى مرثية على موت القلوب البيضاء!

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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

أكتب هذه الكلمة قبل ساعات من إعلان جوائز مهرجان (كان) فى دورته الاستثنائية رقم 74.. الفيلم الإيرانى (البطل) لأصغر فرهدى مرشح بقوة لأكثر من جائزة.. لا أحد يدرى لمن تنحاز فى النهاية لجنة التحكيم التى يترأسها المخرج الكبير سبايك لى، والذى صار هو أيضا أيقونة المهرجان، حيث تتصدر صورته بقبعته الشهيرة (اللوجو) الذى ينتشر على شاطئ (الريفيرا).كثير من السينمائيين يصطدمون بالرقابة.. وهذا طبعا هو العادى والمتوقع فى دول العالم الثالث، حيث تزداد شراسة قائمة المحاذير والمحظورات، خاصة لو أضيفت لها كما حدث فى إيران قبل أكثر من 40 عاما المعايير الإسلامية المباشرة وتطبيقها على كل مظاهر الحياة، خاصة فى الفن والدراما، وازدادت دوائر اتساعها.مأساة السينمائى فى إيران أنه قد يجد نفسه ليس فقط مُصادر كصاحب فكر أو موقف، ولكن فى خصومة مع الدولة، ولدينا عدد منهم لا يرحبون بتواجدهم على الخريطة السينمائية، وعدد آخر ممنوع من السفر وعليه أحكام تقضى بعدم ممارسة المهنة، مثل جعفر بناهى ومحمد رسولوف اللذين يحصدان العديد الجوائز عالميا ولا يستطيع أى منهما السفر لتسلم الجائزة، يعيشان داخل حدود الوطن بحجة الامتثال لأحكام قانونية وقضايا تتداولها المحاكم.هناك نموذج آخر يمثله محسن مخلباف وعائلته المكونة من مجموعة رائعة من الموهوبين، وأشهرهم ابنته سميرة مخلباف الحاصلة على (الكاميرا الذهبية) لفيلمها (التفاحة) من مهرجان (كان) وذلك قبل أكثر من 20 عاما.مخلباف كان معارضا فى زمن الشاه، ودخل المعتقل وأيد الثورة فى البداية، ووقف فى الصدارة بين المخرجين الذين تعتمد عليهم الثورة فى الترويج لأهدافها، ثم انقلب على نظام حكم الملالى مطالبًا بالحرية.. وأمام كثرة المطاردات الأمنية، لم يجد سوى السفر للخارج والإقامة فى باريس، وهكذا وجدنا جزءا كبيرا من السينمائيين حائرين بين الهجرة والبقاء رهن قيود الدولة.هناك قطعًا مؤيدون للنظام، بينما يتواجد فريق ثالث يحاول ألا يُغضب الدولة، وفى نفس الوقت يجد مساحة معقولة للتعبير، مثل أصغر فرهدى، وهو يسير على نهج أستاذه المخرج الراحل عباس كيروستامى، يقدم أفلامًا فى الداخل والخارج تتمتع بهامش معقول من الحرية، بيد أنها تحت سقف النظام، ويراعى حتى فى الأفلام التى يقدمها فى الخارج أن يلتزم بمعايير الدولة، فلا يقدم جنسا ولا عنفا، المبدع يحمى نفسه من أن تطوله يد باطشة تحول بينه وبين ممارسة المهنة، ولهذا فهو لايزال بين الحين والآخر يقدم أفلامه داخل الدولة، وتمثل إيران، ويحصل على جوائز، لا يعلن موقفا مؤيدا ولكنه لا يشارك فيما يمكن أن يساء تفسيره، فهو ينجو بنفسه وأيضا بفيلمه، يعيد إلينا منهج المخرج الراحل كيروستامى، الذى كان يقدم أفلامه خارج الحدود، ولكنه يعود إلى وطنه ويخرج منه بلا أى ملاحقات أمنية، فهو يتحرك تحت سقف ما هو متاح، ولا بأس أيضا من المشاغبة المحسوبة.فرهدى يُخرج أفلاما ناطقة بالفارسية مثل (البطل)، يعلم أن واجبه يقضى بالكشف من أى خلل ورصده، وفى نفس الوقت لا يتجاوز الخط المسموح.هل هو مخرج تحميه جوائزه التى حصدها من أفلام مثل (انفصال نادر وياسمين)، ليقتنص أولا من مهرجان (برلين) الدب الذهبى ثم يحقق بعدها (أوسكار) أفضل فيلم أجنبى، وأيضا (البائع) يحصد العديد من الجوائز فى (كان)، وأيضا (سيزار) فى فرنسا أفضل فيلم أجنبى وهى تساوى الأوسكار، ثم يتوج بالأوسكار ليصبح من القلائل الحاصلين على جائزتى (أوسكار) بين مخرجى العالم، ولا أستبعد حصوله أيضا على الثالثة؟!.. يقدم أحيانا أفلاما فرنسية مثل (الماضى)، أو إسبانية مثل (الكل يعرف)، ثم يعود مجددا إلى تقديم أفلام إيرانية مثل فيلمه الأخير (البطل) الذى يمثل إيران رسميًا فى المهرجان.الفيلم يلتقط لحظة فارقة فى تاريخ إنسان أطلق عليه المخرج اسم الفيلم (البطل)، رغم أنه دخل السجن لأنه لم يسدد دَينًا واجب الدفع، خرج فقط لمدة يومين من أجل تسوية القضية قانونيا.. الفيلم يتعرض للمجتمع، يحلله، وينتقد سطوة (السوشيال ميديا)، ويتوقف أمام ما يجرى فى السجون.. ويقدم (البطل) إنسانا يريد النجاة، وعندما تجد زوجته مصادفة حقيبة بها عملات ذهبية تصبح بمثابة طوق النجاة الذى يحرك كل ما هو ساكن، إلا أنه أمام التزامه الأخلاقى يصحو ضميره ويجبره على إعادة الحقيبة لصاحبتها، والبعض يعتبرها مجرد تمثيلية لكسب تعاطف الرأى العام.المخرج وهو أيضا كاتب الفيلم يرصد ما حدث فى المجتمع الذى بات أشد قسوة وعنفا وخشونة، يقترب من هذا الخط بحذر، يكتفى بأن يلعب دور الراصد للحياة بكل أطيافها أكثر من كونه منتقدا لها.. مساحة العنف باتت تحرق القلوب البيضاء وكل المساحات الخضراء.المعادلة التى من الممكن أن تلخص منهج أصغر فرهدى، السينمائى والفكرى والسياسى، هى أن يقول كل شىء، وفى نفس الوقت لا يمكن أن تحسب عليه الدولة سياسياً أى شئ!!.