6787 إصابة و205 وفيات جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في تونس، تسجيل205 وفيات و6787 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التونسية، بلغ العدد الإجمالي للوفيات والإصابات على التوالي 17214 حالة وفاة، و533274 إصابة، منذ ظهور الوباء بداية مارس الماضي.

وكانت الصحة التونسية، أكدت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 424786، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 30.30%.