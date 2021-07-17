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ألمانيا: مقتل ما لا يقل عن 133 شخصًا جراء الفيضانات

السبت 17/يوليو/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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بحث عمال الإنقاذ في أجزاء من غرب ألمانيا التي اجتاحتها الفيضانات عن ناجين، اليوم السبت، حيث ظلت مستويات المياه مرتفعة في العديد من البلدات واستمرت المنازل في الانهيار في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ نصف قرن.

ولقى ما لا يقل عن 133 شخصا مصرعهم فى الفيضانات، من بينهم 90 شخصا فى منطقة أروفيلر جنوب كولونيا، وفقا لتقديرات الشرطة يوم السبت، وما زال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. وقالت السلطات إنه تم إجلاء حوالي 700 من السكان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهيار سد في بلدة واسنبرغ بالقرب من كولونيا.

على مدار الأيام العديدة الماضية، أدت الفيضانات، التي ضربت في الغالب إلى ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن، إلى قطع الكهرباء والاتصالات عن مجتمعات بأكملها. كما ضربت الفيضانات أجزاء من بلجيكا وهولندا. وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في بلجيكا.


ومن المقرر أن يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس وزراء ولاية نوردراين فيستفالن، أرمين لاشيت، مدينة إرفتشتات، إحدى أكثر المدن تضررا، اليوم السبت. لاشيت هو مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في الانتخابات العامة في سبتمبر. قد يؤدي الدمار الذي خلفته الفيضانات إلى تكثيف الجدل حول تغير المناخ قبل التصويت.

لطالما قال العلماء إن تغير المناخ سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، لكنهم اوضحوا إن تحديد دورها في هذه الأمطار الغزيرة سيستغرق عدة أسابيع على الأقل.

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