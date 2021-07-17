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تفاصيل الحالة الصحية للفنان أمير شاهين بعد إجرائه لعملية جراحية

السبت 17/يوليو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان أمير شاهين، عن إجرائه لعملية جراحية لتركيب مسمار نخاعي في قدمه، مُشيراً إلى أن اصابته شديدة وأن رحلة علاجه ستكون طويلة لكنه بدعم جمهوره وزوجته سيتجاوز تلك الفترة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

كتب أمير شاهين:"أصدقائي وأصحابي وحبايبي، أنا عمري ما كتبت حاجة على فيس بوك، ويمكن تواجدي قليل على السوشيال ميديا، بس أنا اتعرضت لإصابة شديدة في رجلي والحمدلله عملت عملية مسمار نخاعى، الإصابة شديدة المرة دى بس الحمد لله على كل شئ قدر الله وماشاء فعل". 

وتابع أمير شاهين :"رحلة العلاج هتكون طويلة شوية، لكن أنا على استعداد أنى أخوض الرحلة بدعم وحب مراتى حبيبتى وأخواتي وأهلى وأصدقائي وكل الناس اللى بتحبنى بجد، حقيقي حبكم ليا ده هو اللى هيقوينى أنى أكمل وأكون أقوى ومهون عليه وأقدر أعدى الفترة الصعبة دى، وأنا عارف أنى من خلال التجربة دى أكيد هتعلم حاجات كتير، ومتفائل جداً باللى جاى وبفضل الله وحبكم ودعمكم أنا هعدى الفترة الحلوة دى عشان لازم أقول عليها حلوة عشان تعدى".

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