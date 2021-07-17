تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طفس اليوم شديد الحرارة، وأن يكون حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن وحارا رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يؤدي ارتفاع زيادة نسبة الرطوبة إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيمة تتراوح بين درجتين و4 درجات.





وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي: