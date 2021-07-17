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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت (فيديو)
السبت 17/يوليو/2021 - 09:40 ص
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طفس اليوم شديد الحرارة، وأن يكون حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن وحارا رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يؤدي ارتفاع زيادة نسبة الرطوبة إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيمة تتراوح بين درجتين و4 درجات.
وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 39 والصغرى 26.
الإسكندرية العظمى 33 الصغرى 24.
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 22.
سيوة العظمى 32 والصغرى 22.
بورسعيد العظمى 34 والصغرى 29.
دمياط العظمى 34 والصغرى 25.
الإسماعيلية 39 الصغرى 25.
السويس العظمى 39 والصغرى 25.
العريش العظمى 35 والصغرى 25.
طابا العظمى 37 والصغرى 25.
سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19.
شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 28.
الغردقة العظمى 40 والصغرى 28.
الفيوم العظمى 39 والصغرى 28.
بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.
المنيا العظمى 40 والصغرى 25.
أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.
سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.
قنا العظمى 43 والصغرى 27.
الأقصر العظمى 43 والصغرى 27.
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