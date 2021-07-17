بريطانيا تحافظ على قواعد الحجر الصحي للمسافرين من فرنسا

أعلنت بريطانيا أنها ألغت التخفيف المزمع لقواعد فيروس كورونا للمسافرين من فرنسا، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، بسبب استمرار وجود نسخة بيتا من كوفيد التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا.





وقالت وزارة الصحة البريطانية إن أي شخص يصل من فرنسا سيضطر إلى الاتزام بالحجر الصحي في المنزل أو في أماكن إقامة أخرى لمدة خمسة إلى عشرة أيام، حتى لو تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد. وسينتهي مطلب الحجر الصحي هذا كما هو مخطط يوم الاثنين للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من دول أخرى في فئة " العنبر '' البريطانية لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والتي تشمل معظم أوروبا. يتم تطعيم أكثر من ثلثي البالغين البريطانيين بشكل كامل.





يشهد يوم الاثنين نهاية غالبية قواعد فيروس كورونا في إنجلترا، بما في ذلك معظم الالتزامات القانونية بارتداء الأقنعة. لكن سيظل السفر إلى الخارج خاضعًا لمتطلبات الحجر الصحي والاختبار. وقال وزير الصحة ساجد جافيد "مع رفع القيود يوم الاثنين في جميع أنحاء البلاد، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان إجراء السفر الدولي بأمان قدر الإمكان وحماية حدودنا من تهديد المتغيرات".





قبل جائحة الفيروس التاجي، كانت فرنسا ثاني أكثر وجهة سفر شعبية في بريطانيا بعد إسبانيا، وتأتي الأخبار قبل أسبوع واحد فقط من بدء العطلات المدرسية في إنجلترا، حيث يسعى الملايين عادةً إلى عبور القناة. وأثار التغيير رد فعل غاضبًا من هيئة الطيران العالمية IATA، التي قالت إن قيود السفر البريطانية والتغييرات القصيرة الأجل لا تتماشى مع تلك الموجودة في أماكن أخرى في العالم.





وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "تقوم المملكة المتحدة بترسيخ نفسها باعتبارها خارجة عن نهجها المرتبك في السفر. وهذا بدوره يدمر قطاع السفر الخاص بها وآلاف الوظائف التي تعتمد عليه". وسيستمر إعفاء سائقي الشاحنات من متطلبات الحجر الصحي، لكنه سيؤثر على معظم المسافرين الآخرين، بما في ذلك أولئك الذين يمرون عبر فرنسا من أماكن أخرى في أوروبا.



