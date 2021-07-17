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ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بمقدار 1608 حالة

السبت 17/يوليو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 1608 حالة إلى 3743.389 حالة. وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفع 22 إلى 91359.

وعلي صعيد آخر، اعلنت بريطانيا إنها ألغت التخفيف المزمع لقواعد فيروس كورونا للمسافرين من فرنسا، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، بسبب استمرار وجود نسخة بيتا من كوفيد التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا. وقالت وزارة الصحة البريطانية إن أي شخص يصل من فرنسا سيضطر إلى الاتزام بالحجر الصحي في المنزل أو في أماكن إقامة أخرى لمدة خمسة إلى عشرة أيام، حتى لو تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد. وسينتهي مطلب الحجر الصحي هذا كما هو مخطط يوم الاثنين للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من دول أخرى في فئة " العنبر '' البريطانية لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والتي تشمل معظم أوروبا. يتم تطعيم أكثر من ثلثي البالغين البريطانيين بشكل كامل.

يشهد يوم الاثنين نهاية غالبية قواعد فيروس كورونا في إنجلترا، بما في ذلك معظم الالتزامات القانونية بارتداء الأقنعة. لكن سيظل السفر إلى الخارج خاضعًا لمتطلبات الحجر الصحي والاختبار. وقال وزير الصحة ساجد جافيد "مع رفع القيود يوم الاثنين في جميع أنحاء البلاد، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان إجراء السفر الدولي بأمان قدر الإمكان وحماية حدودنا من تهديد المتغيرات".

تبلغ بريطانيا حاليًا عن حوالي 10 أضعاف عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد مثل فرنسا، نظرًا للانتشار السريع لمتغير دلتا من كوفيد الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، ولكن لديها حالات قليلة من متغير بيتا وجدت في فرنسا. وقالت وزارة الصحة البريطانية إن الحجر الصحي للقادمين من فرنسا كان "إجراء احترازيًا... بينما نواصل تقييم أحدث البيانات وتتبع انتشار متغير بيتا".

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