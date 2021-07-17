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أنهوا حياته بسبب الثأر.. التحقيق في مقتل مسن بمنشأة القناطر

السبت 17/يوليو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل مسن، بمنطقة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أفراد عائلة يوجد بينه وبينهم خصومة ثأرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بتعرض مواطن مسن لإطلاق نار في منطقة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتله.

بالفحص تبين أن مرتكب الجريمة أحد أفراد عائلة يوجد بنيها وبين هذا الشخص خصومة ثأرية، وأنه قُتل نتيجة لهذه الخصومة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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