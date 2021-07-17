لجنة الحوار والعلاقات المسكونية تعقد ندوة بمجمع أسيوط الإنجيلي

عقدت لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بمجمع أسيوط الإنجيلي التابعة لمجلس الحوار بسنودس النيل ندوة فكرية حضرها حوالي ٦٠ شخصا من القادة الدينيبن والأئمة والقسوس من حوالي ٢٠ قرية تابعة لمحافظة أسيوط

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من القس أمير نافع رئيس اللجنة بأسيوط وتحدث عن ضرورة عقد مثل هذا اللقاء للتوعية والاستعداد للمستقبل كما تحدث الشيخ صموئيل باقي صدقة ورحب بالحضور مشيدا بأهمية الحوار والتلاقي معا لبحث الأمور المشتركة

كما تحدث القس عادل عبد المسيح رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي عن ضرورة الاهتمام بالعلم في مواجهة الجائحة.

كما تحدث في اللقاء فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة بأسيوط عن العادات والمفاهيم الخاطئة التي يروجها غير المتخصصين ومن ثم يضللون البسطاء من شعبنا

كما تحدث القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي مشيدا بدور لجنة الحوار بأسيوط وداعيا لأهمية التضامن الإنساني من أجل مساعدة من أضيروا اقتصاديا بسبب الجائحة كما دعا إلي مساندة المتضررين نفسيا والمصابين بالاكتئاب بسبب ألام فقد الأحباء نتاج جائحة كورونا

وفي الجلسة الثانية التي أدارها القس لوثر لكسان نائب رئيس اللجنة شارك الحضور بمداخلات مطالبين بسرعة تكرار مثل هذه اللقاءات.