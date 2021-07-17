Advertisements

طوكيو: العثور على أول إصابة بكورونا في قرية الرياضيين يثير المخاوف قبل الألعاب

السبت 17/يوليو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم السبت، إن شخصًا أثبتت إصابته بفيروس COVID-19 في قرية الرياضيين، وهي الحالة الأولى في موقع سيقيم فيه معظم المتنافسين، مما أثار شكوكًا جديدة بشأن الوعود بألعاب "آمنة ".

وأكد المنظمون أن الزائر من الخارج الذي يشارك في تنظيم الألعاب أثبتت إصابته بالفيروس خلال اختبار روتيني يوم الجمعة. ولم يتم الكشف عن جنسية الشخص بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وتقام ألعاب 2020، المؤجلة لمدة عام بسبب الوباء العالمي، في الغالب بدون متفرجين وتحت قواعد الحجر الصحي المشددة.

كان الجمهور الياباني فاترًا بشأن الألعاب وسط عودة ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا والمخاوف من أن يؤدي تدفق الزوار إلى حدث شديد الانتشار، مما يؤدي إلى إجهاد نظام طبي مرهق بالفعل. يتم تلقيح حوالي 20٪ فقط من السكان بشكل كامل. وأقرت حاكمة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو بقلق الجمهور. وقالت في مؤتمر صحفي اليوم السبت "أتفهم أنه لا تزال هناك العديد من العوامل المقلقة. يجب على المنظمين محاولة التأكد من أن الناس سيتفهمون أن هذه الألعاب آمنة."

حتى الآن، ثبتت إصابة أكثر من 40 شخصًا مشاركين في الألعاب، بما في ذلك الرعايا المحليين والأجانب. أحدث حالة هي الأولى في قرية الرياضيين التي تبلغ مساحتها 44 هكتارًا على الواجهة البحرية لطوكيو، حيث ستقيم غالبية المتسابقين البالغ عددهم 11000 متسابق.

بدأ الرياضيون للتو في الوصول إلى حلبة الألعاب التي تستمر من 23 يوليو إلى 8 أغسطس. ويعد اختبار اللعاب اليومي للرياضيين المشاركين، بالإضافة إلى الاختبارات المتكررة للآخرين المشاركين في الحدث جزء رئيسي من تدابير مكافحة العدوي. ومن المقرر أيضًا مراقبة تحركات الزوار وتقييدها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في أولمبياد طوكيو اﻷولمبياد

أخبار تهمك

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 10 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يستقر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أنشيلوتي يستقر على بديل سيرجيو راموس

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد وقوع الضرر عليه.. رامي صبري يستغيث بالرئيس السيسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

حسم مصير أولمبياد طوكيو 2020

وزيرة أولمبياد طوكيو: مستمرون في خطة الإعداد

منظمو أولمبياد طوكيو يكشفون عن دليل القواعد الخاص بالرياضيين

أولمبياد طوكيو قد يقام دون جماهير

رئيس أولمبياد طوكيو 2020: "لا يمكننا التأجيل مرة أخرى"

وزير خارجية تايوان: نقدر تفكير اليابان في تقديم لقاحات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس