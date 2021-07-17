طوكيو: العثور على أول إصابة بكورونا في قرية الرياضيين يثير المخاوف قبل الألعاب

قال منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم السبت، إن شخصًا أثبتت إصابته بفيروس COVID-19 في قرية الرياضيين، وهي الحالة الأولى في موقع سيقيم فيه معظم المتنافسين، مما أثار شكوكًا جديدة بشأن الوعود بألعاب "آمنة ".





وأكد المنظمون أن الزائر من الخارج الذي يشارك في تنظيم الألعاب أثبتت إصابته بالفيروس خلال اختبار روتيني يوم الجمعة. ولم يتم الكشف عن جنسية الشخص بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وتقام ألعاب 2020، المؤجلة لمدة عام بسبب الوباء العالمي، في الغالب بدون متفرجين وتحت قواعد الحجر الصحي المشددة.





كان الجمهور الياباني فاترًا بشأن الألعاب وسط عودة ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا والمخاوف من أن يؤدي تدفق الزوار إلى حدث شديد الانتشار، مما يؤدي إلى إجهاد نظام طبي مرهق بالفعل. يتم تلقيح حوالي 20٪ فقط من السكان بشكل كامل. وأقرت حاكمة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو بقلق الجمهور. وقالت في مؤتمر صحفي اليوم السبت "أتفهم أنه لا تزال هناك العديد من العوامل المقلقة. يجب على المنظمين محاولة التأكد من أن الناس سيتفهمون أن هذه الألعاب آمنة."





حتى الآن، ثبتت إصابة أكثر من 40 شخصًا مشاركين في الألعاب، بما في ذلك الرعايا المحليين والأجانب. أحدث حالة هي الأولى في قرية الرياضيين التي تبلغ مساحتها 44 هكتارًا على الواجهة البحرية لطوكيو، حيث ستقيم غالبية المتسابقين البالغ عددهم 11000 متسابق.



