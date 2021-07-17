مصرع عاملين وإصابة 31 في حادث انقلاب سيارة في ملوي بالمنيا

توفي عاملين، صباح اليوم السبت، وأصيب 31 آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوى جنوب المنيا.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة شخصين وإصابة 31 آخرين إثر تعرضهم لانقلاب سيارة أجرة على مدخل مدينة ملوى الصحراوي الغربي بالقرب من مصنع سكر ملوى.





وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة محمد حسانين مدير مستشفى ملوي العام، إن الإصابات تنوعت ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالجمجمة وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفى المنيا الجامعى نظرًا لخطورة حالتهم.





وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.





جدير بالذكر أصيب أمس الجمعة ما يقرب من 41 شخص في ثلاث حوادث متفرقة بالمحافظة، حيث أصيب 16 شخص نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق الجيش، بحرى البستان، مركز سمالوط، بالمنيا.





وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود مصابين.





وكانت محافظة المنيا شهدت فجر امس الجمعة، حادثي تصادم أسفرا عن مصرع وإصابة 26 شخصا بينهم طفلان، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة.





الحادث الأولى

لقي شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق الجيش بحري البستان مركز سمالوط بمحافظة المنيا.





الواقعة الثانية