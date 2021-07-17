مصطفى قمر يُعايد جمهوره بأغنية جديدة (تفاصيل)





أعلن الفنان مصطفى قمر عن تحضيره لأغنيتين جديدتين، ووعد جمهوره بأن يجعلهم يستمعون لمقطع أغنية منهم، وذلك في عيد الأضحى المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر مصطفى قمر صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً:" فيه غنوتين جداد شغال عليهم جامدين موت لو عايزين تسمعوا جزء من واحدة فيهم في العيد ده قبل ماينزلوا ابعتوا قولولي وأنا إن شاء الله حاعيد عليكم بالجزء ده".



وتابع مصطفى قمر قائلاً :"عيد أضحى مبارك، كل سنة وانتوا طيبين جميعاً".



والجدير بالذكر أن مصطفي قمر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، وهو بطولة سليمان عيد، محمد ثروت وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري، ويزو، داليا مصطفى، بشرى، نانسي صلاح، أوس أوس وبيومى فؤاد.