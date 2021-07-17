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أفكار ذهبية للاستمتاع بإجازة عيد الاضحى في المنزل.. خطوات بسيطة

السبت 17/يوليو/2021 - 09:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يوافق أول أيام عيد الأضحى هذا العام يوم 20 يوليو الجاري، ويخطط عدد من المواطنين قضاء عيد الأضحى في المنزل بسبب الرغبة في الوقاية من فيروس كورونا، أو عدم وجود خطط أخرى، ونقدم لكم طرق الاستمتاع بالإجازة في المنزل.

تزيين المنزل بالبلالين والزينة المناسبة وذلك يعطي شعور بالبهجة والسعادة.

الاجتماع مع الأسرة والأصدقاء لمشاهدة فيلم مميز، وتتسابق القنوات الفضائية المختلفة لعرض عدد من الأفلام الجديدة والمسرحيات، ويمكن تحميل فيلم مميز من مختلف المواقع المتخصصة.

إضفاء الموسيقى والرقص البهجة في المنزل، لذا يمكن تشغيل عدد من الأغاني مع أفراد الأسرة.

يمكن الجلوس مع الأصدقاء وأفراد الأسرة مع وجود المسليات والتحدث في مختلف الأمور، مما يعمل على تقوية العلاقات الأسرية والشعور بالسعادة.

قضاء وقت للعب مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، فمشاركة الألعاب تساعد على الشعور بالبهجة وتجنب الشعور بالملل. 

إعداد وصفات الطعام المتعلقة بعيد الأضحى وذلك بمشاركة أفراد الأسرة، مما يخلق جوا من السعادة. 

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن مساء أمس الجمعة، تعديل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تبدأ في القطاع العام من اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، بدلا من الاثنين 19 يوليو، وتنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو، وذلك بواقع 8 أيام للقطاع العام، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وذلك بمناسبة إطلاق المشروع القومي الخاص بتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس حياة كريمة.

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