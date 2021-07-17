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سيدني تشدد الإغلاق مع ارتفاع حالات كوفيد 19 في أستراليا

السبت 17/يوليو/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أمرت مدينة سيدني الأسترالية، اليوم السبت، بإغلاق مواقع البناء، وحظرت البيع بالتجزئة غير الأساسية، وهددت بفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يدفعون الموظفين إلى المكتب مع استمرار حالات COVID-19 الجديدة في الارتفاع لمدة ثلاثة أسابيع في ظل إغلاق المدينة.

كما منعت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، مئات الآلاف من الأشخاص في الضواحي الغربية للمدينة - المنطقة الأكثر تضررًا - من مغادرة أحيائهم المباشرة للعمل، حيث سجلوا 111 حالة جديدة في الـ 24 السابقة. ساعة، ارتفاعًا من 97 في اليوم السابق. كما سجلت الولاية حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثلاث منذ بداية العام والعدد الوطني إلى 913 منذ بدء الوباء.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان في مؤتمر صحفي متلفز "لا أتذكر وقت كانت فيه ولايتنا تواجه تحديات بهذا الحد."

تخضع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي أكبر مدينة في أستراليا، للإغلاق منذ 26 يونيو، مع الموعد المقرر للانتهاء في 30 يوليو، بعد أن أدخل سائق عبور بالمطار الفيروس إلى المجتمع وأثار تفشي النوع شديد العدوى، وفقًا لـ السلطات. ومنذ ذلك الحين، ثبتت إصابة أكثر من 1000 شخص في المدينة والمناطق المحيطة بها. أكثر ما يقلق قادة الصحة هو عدد الأشخاص المصابين بالعدوى الذين كانوا نشطين في المجتمع قبل أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية، حيث تم الإبلاغ عن 29 يوم السبت، تمشيا مع الأيام السابقة.

وقال كيري تشانت كبير مسؤولي الصحة بالولاية في المؤتمر الصحفي "نحن نطارد ذيلنا فيما يتعلق بالحالات". وقال نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز غاري ووربويز إن "وتيرة استجابة الشرطة ستزداد" عبر سيدني الكبرى والمناطق الإقليمية.


تشمل المتاجر التي يمكن أن تظل مفتوحة في سيدني محلات السوبر ماركت والصيدليات ومنافذ بيع الأجهزة. قالت السلطات إن جميع أعمال البناء يجب أن تتوقف حتى 30 يوليو، بما في ذلك التنظيف وصيانة الممتلكات وتجديد المنازل. كما تم منع الأشخاص الذين يعيشون في ثلاث مناطق من مناطق الحكومة المحلية في سيدني - ويبلغ إجمالي عدد سكانها 612000 نسمة - من مغادرة منطقتهم للعمل إلا إذا كانوا من عمال الطوارئ. يوجد في المدينة بالفعل توجيه للعمل من المنزل للشركات، ولكن أصحاب العمل الذين طلبوا من الموظفين الحضور إلى المكتب يمكن تغريمهم 10،000 دولار أسترالي (7،402.00 دولار).

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