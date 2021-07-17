تعرف على مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في عيد الأضحى.. وأسعار اللحوم

نظرا لقلة أسعارها مقارنة بالأسواق، يقبل المواطنون على الشراء من المجمعات الاستهلاكية، وتكثر التساؤلات حول مواعيد عمل المجمعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو الاجري.





وأجاب الدكتور هشام عبدالمنعم مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، على هذه التساؤلات، موضحا مواعيد عمل المجمعات خلال أيام عيد الأضحى، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز».





مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في عيد الأضحى

وقال «عبدالمنعم»: تعمل المجمعات الاستهلاكية على مدار أيام عيد الأضحى، باستثناء أول أيام العيد فقط، موضحًا أنها تعمل في مواعيدها الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا.





وتابع: «وتوفر وزارة التموين، مختلف أنواع اللحوم بأسعار تنافسية، كما توفر اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها، واللحم الضأن السوداني بسعر 95 جنيها»، لافتا إلى أن المجمعات الاستهلاكية على أتم استعدادها لصرف المستحقات التموينية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- يصل سعر اللحوم الطازجة السودانية إلى 85 جنيهًا للكيلو.





- سيجري طرح اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 65 جنيهًا للكيلو.





- طرح اللحوم الضأن السودانية المبردة بالمجمعات الاستهلاكية، بسعر 95 جنيهًا للكيلو.





- سجل سعر اللحوم المجمدة البرازيلية نحو 65 جنيهًا للكيلو.





- طرح الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم.





موعد وإجازة عيد الأضحى المبارك

ويحل عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو، على أن تكون وقفة عرفة يوم الاثنين الموافق 19 يوليو، وتبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، وتنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح إجازة للعاملين بالدولة، لمدة 8 أيام بمناسبة عيد الأضحى.



