تايلاند تحظر التجمعات العامة مع تسجيل الإصابات والوفيات بكورونا

فرضت تايلاند حظرا على التجمعات العامة على مستوى البلاد، وتدرس المزيد من القيود على الحركة حيث أبلغت السلطات عن أرقام قياسية للإصابات والوفيات الجديدة، اليوم السبت، على الرغم من الإغلاق الجزئي في بانكوك وتسع مقاطعات أخرى هذا الأسبوع.





أبلغت فرقة عمل كوفيد 19في البلاد عن 10082 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و141 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 391989 حالة و3240 حالة وفاة منذ بدء الوباء. وأظهر إعلان في صحيفة رويال جازيت الرسمية نُشر في وقت متأخر يوم الجمعة، أنه تم فرض حظر على التجمعات العامة، مع عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين أو غرامة تصل إلى 40 ألف بات (1219.88 دولارًا) أو كليهما.





وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا إن الحكومة تدرس المزيد من القيود في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أسوأ تفشي لفيروس كورونا حتى الآن، يغذيها متغيرات ألفا ودلتا COVID-19 شديدة الانتشار منذ أوائل أبريل. وقال برايوت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الجمعة "هناك حاجة لتوسيع الإجراءات للحد من حركة الناس قدر الإمكان وإغلاق المزيد من المرافق مع ترك الضروريات فقط".



