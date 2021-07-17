بعد وقوع الضرر عليه.. رامي صبري يستغيث بالرئيس السيسي



كتب رامي صبري منشورًا قال فيه:"أولاً شكر الله سعيكم جميعاً، كتر ألف خيركم على المواساة ووقوفكم جنبنا في الوجع اللي شُفناه وفقدان أخويا الغالي كريم صبري".



وتابع رامي صبري قائلاً :"ثانياً، أنا بناشد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم الإنسانية وبصفته أبًا لكل شاب مصري، وبناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة، اللي بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي وبأطلُب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب أن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا من كل من استباح الخوض في حياتنا الشخصية، ووضع قوانين أو تفعيلها إن كانت هُناك قوانين أجهل بها، وتوقيع عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل في أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كمواطنين مصريين مثل أي أسرة مصرية لها الحق في الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المُسئ المُتدني والتشهير غير القانوني الذي تعاملت به بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية في وفاة أخي كريم صبري، لم يرعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخي كريم وبالتبعية سمعة أسرتي الكريمة في عز أوجاعنا ومصيبتنا".



وأضاف قائلاً:"بدل مُن الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم استغلالنا بشكل غير آدمي لا دين ولا إنسانية تقبل باللي إحنا شُفناه، سوف تتم مُقاطعة ومُحاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطِل دون وجه حق بالتشهير والخوض في أعراض واتهامات غير لائقة، وأثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري".



واستطرد قائلاً :"وأخيراً، اتقوا الله في مهنتكم وفي أقوالكم وأفعالكم، الترند مش هينفعكم يوم ما نختصمكم أمام الله في اللي قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله، واذكروا محاسِن موتاكم يا مؤمنين".







وجه الفنان رامي صبري رسالة شكر لكل من سانده بعد رحيل شقيقه كريم الذي توفي يوم الأحد الماضي، كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام بضرورة وضع قوانين لعدم استباحة الحياة الشخصية للفنانين وتوقيع عقوبات على من يحاول التشهير بسمعة أي شخص منهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".