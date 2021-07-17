العاشرة ممكن.. تعرف على خط وسط الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.









كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.





ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز مساء اليوم السبت 17 من شهر يوليو الجاري، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المقرر أن يعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في خط الوسط أمام كايزر تشيفز