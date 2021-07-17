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توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة العلمى علوم بمحافظة البحيرة على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الكيمياء وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشهدت مدارس المحافظة حالة من التأهب والاستعداد الأمنى والصحى لاستقبال الطلاب من خلال منظومة تعقيم وتطهير لمنع انتقال العدوى بين الطلاب.

كانت مدارس محافظة البحيرة استعدت لاستقبال ماراثون الثانوية العامة بتعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات والاستراحات، واستقبلت الطلاب وسط تواجد أمني مكثف وانتشار لسيارات الشرطة والدوريات الثابتة والمتحركة أمام اللجان لتأمينها، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم من وضع العلامات الاشادية للحفاظ على تباعد الطلاب، وكذا تفعيل غرفة عمليات مركزية وربطها بالوحدات المحلية لمتابعة سير الإمتحانات.

وشدد هشام آمنة محافظ البحيرة على إتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب الذين سيؤدون الإمتحانات، مشيرا أن جميع اللجان والمقرات والاستراحات تشهد حملات تعقيم وتطهير مكثفة وستستمر تلك الحملات بصفة دورية حتى نهاية الامتحانات.

مؤكدا على إتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب الذين سيؤدون الإمتحانات، مع توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان.

وأضاف يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم وضع العلامات الارشادية وتركيب بواب التعقيم الاليكترونية بكافة اللجان لدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وإرتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان وتجهيز كافة الاستراحات.

مشيرا أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع التربية والتعليم والغرفة المركزية بالديوان العام لمتابعة الإمتحانات أولا بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وإنتظام الإمتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع توفير الحماية اللازمة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وخاصة منع تكدس اولياء الأمور والطلاب أمام المدارس طوال اليوم، مع التاكيد على إرتداء كافة الطلاب والعاملين للكمامات أثناء دخول لجان الإمتحانات وتوفير كميات إحتياطية منها.

كما أكد إنه تم نشر وتمركز سيارات الإسعاف على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي توفير وسيلة إضاءة تبادلية حال إنقطاع التيار الكهربائي باللجنة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، والتأكيد على توفير خدمة الإنترنت والعمل على إستمرار الخدمة بسرعة جيدة دون إنقطاع.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ 30 ألف و61 طالب وطالبة منهم 17 ألف و878 طالب وطالبة بالقسم العلمي علمي علوم، و2475 طالب وطالبة علمي رياضة و6334 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى 2824 طالب وطالبة خدمات و750 طالب وطالبة منازل، موزعين على عدد 106 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)
توافد طلاب الثانوية على لجان مدارس البحيرة لأداء امتحان الكيمياء (صور)

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